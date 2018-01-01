حزب الليكود يقرر اعتبار الضفة الغربية والقدس جزء لا يتجزأ من إسرائيل

القدس المحتلة في 01 يناير/ بنا / صوّت مركز حزب الليكود المتطرف الليلة الماضية لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.



وطبقا للوائح الحزب فان قرار اللجنة المركزية لليكود يلزم جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، العمل من أجل دفع الاقتراح لسنه كقانون، رغم الترجيحات أن نتنياهو لن يتصرف وفقا لرغبات اللجنة المركزية لليكود فحسب، وذلك تماشيًا مع الرغبة الأميركية، التي وجهت تعليمات لنتنياهو بأن "يكبح جماح البناء الاستيطاني" في أعقاب إعلان الرئيس ترامب، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.



وبعد مناقشة استمرت ساعتين، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، وجاء في نص "الاقتراح" أنه "في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة".



وقال رئيس اللجنة المركزية لليكود، خلال المؤتمر، حاييم كاتس إن اعترف مركز الليكود في الضفة الغربية والقدس جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وسنطبق القوانين الإسرائيلية ولن نحتاج إلى تصريح لبناء مدرسة أو لإنارة المصابيح.

وقال المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت أنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل الإسرائيلية بهذا الخصوص، مضيفا أنه إذا ما اختارت الوزارات عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية فيتعين عليها تقديم تفسير لذلك"





و.ش



بنا 0456 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/01/01 - 04 : 08 AM