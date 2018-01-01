السلطات الإيرانية تحجب تطبيقي "تلغرام" و"إنستغرام" واتساع نطاق الدعوات لرحيل خامنئي

طهران في 01 يناير/ بنا / قررت السلطات الإيرانية منع الوصول إلى تطبيق تلغرام لغالبية الإيرانيين في خطوة للحيلولة دون اتساع رقعة المظاهرات المناوئة للحكومة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وذكر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يواجهون صعوبات في استخدام تطبيقي تلغرام وإنستغرام، فيما أعلن مؤسس تلغرام، بافيل دوروف، أن طهران حجبت الوصول إلى التطبيق.



وأشار إلى أن 'تلغرام يشكل المنصة الوحيدة الكثيرة الاستخدام للحصول على معلومات من مصادر مستقلة في بعض الدول".

ونقل التلفزيون الرسمي إن الحكومة ستحد بشكل مؤقت من إمكانية استخدام تطبيقي تلجرام وانستجرام، فيما هناك تقارير تتحدث عن قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في بعض المناطق.



وكانت المظاهرات في بادئ الأمر تنحصر في المطالب المعيشية والاقتصادية ومحاربة الفساد لكنها أخذت منحى سياسيا نادرا مع مطالبة أعداد متزايدة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالتنحي.

وأظهرت لقطات مصورة محتجين يهتفون في وسط طهران "يسقط الدكتاتور" في إشارة إلى خامنئي. وفي خرم أباد في غرب إيران هتف محتجون "عار عيك يا خامنئي... اترك البلاد وشأنها".



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة يوم الأحد "إيران، الدولة رقم واحد الراعية للإرهاب مع حدوث انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان كل ساعة، قطعت الإنترنت كي لا يتسنى للمتظاهرين السلميين التواصل. ليس جيدا!"

وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن أصوات الشعب الإيراني "تستحق آذانا صاغية".



وأضاف "نشجع كل الأطراف على حماية هذا الحق الأساسي في التعبير السلمي وتجنب أي عمل يسهم في الرقابة"









و.ش



بنا 0439 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/01/01 - 48 : 07 AM