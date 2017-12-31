نجاح تشغيل أول رحلة لقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة وحتى مكة المكرمة جدة في 31 ديسمبر / بنا / أعلن وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارتي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي نجاح تشغيل أول رحلة لقطار الحرمين السريع اليوم لكامل المسار البالغ طوله 450 كيلومترا انطلاقا من محطة المدينة المنورة وصولا إلى محطة الركاب في مكة المكرمة من دون توقف .



وأكد العامودي الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع فإلى جانب الفائدة الكبرى لنقل الحجاج والمعتمرين والزوار فإن المشروع يسهل للمواطن والمقيم تنقلهم على أرض المملكة العربية السعودية عبر قطار الحرمين من خلال خمس محطات وبسرعة عالية على مدار العام.







س.ي



بنا 1624 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2017/12/31 - 33 : 07 PM