مظاهرات في ايران احتجاجا على المصاعب الاقتصادية وتفشي الفساد عواصم في 31 ديسمبر / بنا / تتواصل في إيران المظاهرات احتجاجًا على المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني إضافة إلى تفشي الفساد في البلاد بسبب النظام الإيراني، وفقًا لما أوردته بعض وكالات الأنباء العالمية.

ولقي اثنان من المحتجين مصرعهما بمنطقة دورود في إقليم لورستان، حيث أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي من المدينة الواقعة غرب إيران، شابين ممددين على الأرض بلا حراك والدماء تغطيهما بعد أن قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص عليهما واعتقال العشرات من المتظاهرين.

وتعد هذه المظاهرات هي الأقوى منذ موجة الاحتجاجات التي استمرت شهورًا في 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك. وفي الوقت ذاته انتقلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لسلسلة من المدن وإلى العاصمة طهران للمرة الأولى حيث واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بالحجارة حول الجامعة الرئيسية وردد المحتجون هتافات تطالب باسقاط النظام و" الموت للدكتاتور " في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.

يذكر أن معدل البطالة في إيران ارتفع إلى 4 ر 12 % في السنة المالية الجارية، في حين ازدادت نسبة التضخم السنوي نحو 8 %، كما أدى نقص بعض السلع الغذائية إلى ارتفاع الأسعار.

وأورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقًا يوم أمس، على موقعه الرسمي على "تويتر" بشأن تلك التظاهرات أشار فيه إلى أن سكان هذا البلد يريدون التغيير، مؤكدًا أن الأنظمة القمعية لا يمكن ان تستمر إلى الأبد. ونشر ترامب مقطعًا من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر حيث هاجم فيه النظام الإيراني وجاء فيه أن الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يختار فيه الشعب الإيراني.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد أبدى تأييده للاحتجاجات في إيران، مطالبًا في الوقت ذاته إيران بالتوقف عن أنشطتها الإرهابية، وقال في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "أقف مع المحتجين السلميين في إيران الذين يدعون للحرية، وندين القبض على الأبرياء.. حان الوقت لأن ينهي النظام في طهران أنشطته الإرهابية والفساد وتجاهله لحقوق الإنسان".

في سياق متصل تظاهر عشرات المعارضين الإيرانيين في باريس وبرلين تضامنًا مع التجمعات التي شهدتها إيران في اليومين الأخيرين احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والفساد.

ففي باريس تجمع نحو 40 شخصًا من الجالية الإيرانية بالقرب من السفارة الإيرانية أمس للمطالبة خصوصًا بـ"وضع حد للتدخلات" في سوريا ولبنان .

وقال افشين علوي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية : " من المطالب التي تتكرر في كل المدن مطلب التخلي عن سوريا، وعن التدخل في لبنان وغزة ، يجب الاهتمام بنا ".

وأضاف أن التظاهرات الأخيرة تشمل " قاعدة أكثر اتساعًا في المجتمع الإيراني ، الطبقة الوسطى وبشكل كبير جيش العاطلين عن العمل، وجيش الجياع الذين عانوا اقتصاديًا من تبعات الفساد".

وفي برلين تجمع مئات من معارضي النظام الإيراني أمام السفارة الإيرانية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الموقوفين في إيران ، بحسب الشرطة، وكان تجمع نحو 50 شخصًا أمام السفارة الجمعة.

وشهدت إيران، المعزولة دوليًا التي تلاحقها عقوبات دولية لأنشطتها النووية الحساسة، تحركات احتجاجية يومي الخميس والجمعة الماضيين في مدن عدة ولا سيما في مشهد، ثاني مدن إيران.



ع ع



بنا 1433 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2017/12/31 - 48 : 05 PM