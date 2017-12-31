19 قتيلا في غارات على غوطة دمشق وسقوط مروحية في ريف حماة حلب في 31 ديسمبر /بنا/ قالت مصادر إعلامية مقربة من غرفة عمليات ريف حماة التابعة للمعارضة السورية إن طائرة مروحية سورية سقطت اليوم جنوب مدرسة المجنزرات التابعة للنظام في ريف حماة الشمالي الشرقي ولا أنباء عن مصير الطيارين.



وأضافت المصادر ان الطائرة سقطت قرب بلدة الزارة بريف حماة الشمالي الغربي نتيجة تعرضها لعطل فني.

وكانت فصائل المعارضة اسقطت طائرة حربية سورية الثلاثاء الماضي بعد استهدافها بقذيفة صاروخية.



كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بارتفاع عدد القتلى جراء الغارات التي شنتها قوات النظام على مناطق في غوطة دمشق الشرقية إلى 19 شخصًا.



وأضاف المرصد، أن قوات النظام استهدفت عدة مدن في الغوطة الشرقية إلا أن القصف تركز على مدينة حرستا.

وكان المرصد أفاد أمس باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المعارضة بالتزامن مع القصف على الغوطة الشرقية.



خ.س



بنا 1028 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2017/12/31 - 34 : 01 PM