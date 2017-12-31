اقتحامات متجددة للأقصى وجولات استفزازية لعصابات المستوطنين القدس في 31 ديسمبر /بنا/ اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين الاقصى اليوم، وادت طقوسا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة المغلق بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى من باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وتقتحم عصابات المستوطنين بشكل شبه يومي الاقصى المبارك، وتؤدي فيه جولات استفزازية.



خ.س



بنا 0926 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 102 اخر تحديث : 2017/12/31 - 33 : 12 PM