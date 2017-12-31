الكويت تتولى غدا عضويتها في مجلس الأمن الكويت في 31 ديسمبر /بنا/ تتولى دولة الكويت غدا الاثنين عضوية غير دائمة في مجلس الأمن مدة سنتين، على أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في فبراير المقبل.



وبذلك تكون الكويت التي انضمت إلى الأمم المتحدة رسميا عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن للمرة الثانية في تاريخها إذ سبق وتولت ذلك عامي 1978 و1979.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن دولة الكويت ستبذل كل جهد للاستمرار في نهجها الساعي إلى ما وصفه بالدبلوماسية الوقائية.



واضاف قائلا ، نقلا عن الوكالة : "إننا نمثل أشقاءنا العرب والمجموعة الآسيوية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول المطلة على المحيط الهادئ وتم الاجتماع معهم والتنسيق بشأن المطلوب من ممثلهم وسنعمل على بحث كل ما يتعلق بقضايانا العربية ومشاكل أمتنا العربية والاسلامية".



كما شدد على أهمية العمل من داخل مجلس الأمن لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون المنظمة الدولية مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



خ.س



بنا 0907 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2017/12/31 - 18 : 12 PM