العثور على 3 جثث بعد تحطم طائرة مائية استرالية بالقرب من سيدني سيدني في 31 ديسمبر/ بنا / عثر غواصون من الشرطة الاسترالية اليوم الأحد على ثلاث جثث خلال عمليات البحث بعد تحطم طائرة مائية على متنها ستة أشخاص في نهر هاوكسبوري شمال سيدنى اليوم الأحد، وفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية.



وذكرت الشرطة في بيان لها أن سفن الإنقاذ وصلت إلى موقع الطائرة التي غمرتها المياه بالقرب من بلدة كوان شمال سيدني، بخليج القدس، حيث شوهد حطام الطائرة ووقودها على سطح مياه النهر، لفي الوقت الذي يواصل فيه الغواصون البحث عن باقي ركاب الطائرة.



يشار إلى أن الرحلات التي تقوم بها الطائرات المائية من ميناء سيدني إلى مطاعم في نهر هاوكسبوري شمال سيدني، تحظى بشعبية كبيرة بين السائحين، ويتم تشغيلها منذ 80 عاما.



وأعلن المكتب الأسترالي لسلامة النقل أنه سوف يحقق في الحادث، وناشد الشهود التقدم بمعلوماتهم.



ن.ف/و.ش



بنا 0846 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2017/12/31 - 50 : 11 AM