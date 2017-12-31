موسكو: إصابة شخصين بإطلاق نار قرب الكرملين واعتقال المنفذ موسكو في 31 ديسمبر/ بنا / أعلنت وزارة الداخلية في روسيا عن اعتقال مطلق النار في ملهى ليلي قرب الكرملين في وسط موسكو، والذي أصاب شخصين بجروح خطيرة الليلة الماضية.



وقالت الوزارة أن شخصين أصيبا نتيجة شجار تخلله إطلاق نار في شارع نيكولسكايا بالقرب من الساحة الحمراء، فيما اشار مصدر إن رجلا مسلحا أطلق النار عدة مرات على رأس شاب.





واوضحت وزارة الداخلية الروسية اليوم الأحد بحسب "روسيا اليوم" أن "رجال الشرطة أوقفوا فجر الأحد على طريق نوفو ريجسكيه السريع، سيارة يقودها شاب يبلغ من العمر 26 عاما، يشتبه في أنه مطلق النار الذي أصاب رجلا يبلغ من العمر 29 عاما وفتاة تبلغ من العمر 23 عاما في 30 ديسمبر في مطعم في شارع نيكولسكايا في وسط موسكو".



وأضافت الوزارة "أن المجرم أصيب بجروح أثناء اعتقاله ، وتم تقديم المساعدة الطبية له".

وبينت الوزارة أن سبب الشجار الذي تخللته عملية أطلاق النار، قد يكون بسبب غيرة شخصية، إذ أن الرجل الذي أطلق النار "لم يستطع مشاركة" أمر ما مع شاب جاء إلى الملهى الليلي مع فتاة.



ونقل الجريحان إلى قسم الإسعاف في مستشفى سكليفوسوفسكي وهما في حالة حرجة.





و.ش



بنا 0842 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2017/12/31 - 46 : 11 AM