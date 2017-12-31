12 مصابا في انفجار بمزار شريف الافغانية مزار شريف في31 ديسمبر /بنا/ أصيب 12 شخصا على الاقل في انفجار بمدينة مزار شريف، عاصمة إقليم بلخ شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية اليوم.



وذكرت مصادر طبية ان 12 شخصا أصيبوا في الانفجار وأن عددا منهم في حالة حرجة.



وقال المسؤولون المحليون إن الحادث وقع الليلة الماضية بعد أن انفجرت عبوات ناسفة، تم زرعها في مركبة في جزء مكتظ بالمدينة.



وأكد قائد الشرطة الاقليمية، أن الانفجار وقع في سيارة أجرة بسبب انفجار قنبلة مغناطيسية.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الان عن الحادث.





خ.س



بنا 0836 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2017/12/31 - 42 : 11 AM