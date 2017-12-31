الأمن الافغاني يحبط هجوما انتحاريا في مدينة جلال آباد كابول في 31 ديسمبر/ بنا / اعلنت قوات الامن الافغانية عن احباط مؤامرة من قبل جماعات متشددة لتنفيذ هجوم انتحاري دموي في مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم ننجارهار.



وقال المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان اوردته وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم إنه تم مصادرة سترة انتحارية، معبأة بمتفجرات ضخمة من متجر بمنطقة خوجياني.

وأضاف البيان أن عناصر طالبان كانت تتطلع لاستخدام السترة الانتحارية لتنفيذ هجوم في مدينة جلال آباد.



وذكر مكتب الحاكم أنه تم العثور على السترة الانتحارية في متجر وتم اعتقال شخص واحد على الاقل، فيما يتعلق بمؤامرة التفجير.









و.ش



بنا 0754 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2017/12/31 - 18 : 11 AM