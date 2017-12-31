كوريا الجنوبية تخفض عدد الجنرالات ضمن خطة لإصلاح المؤسسة العسكرية سيئول في 31 ديسمبر/ بنا / نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مصادر حكومية اليوم الأحد أن وزارة الدفاع الوطني تسعى إلى خفض عدد الجنرالات في إطار خطة للإصلاح العسكري.



ونقلت مصادر الوكالة إن الوزارة تستعد لخطة لتخفيض عدد الجنرالات تدريجيا ابتداء من هذا العام، ربما بقدر يتراوح بين 70 إلى 80، ويوجد حاليا حوالي 430 جنرالا في القوات الكورية الجنوبية.



وتعهدت الحكومة بتخفيض القيادات المتضخمة في الجيش، وكانت حكومة لي ميونغ باك السابقة قد خططت في عام 2011 لتقليل عدد الجنرالات بمقدار 60 أو 15% بحلول عام 2020.



و.ش



بنا 0645 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 132 اخر تحديث : 2017/12/31 - 55 : 09 AM