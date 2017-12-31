الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع قرب مطار غزة الدولي غزة في 31 ديسمبر/ بنا / قصفت طائرة حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين هدفاً قرب مطار غزة الدولي المدمر، شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره وإحداث خراب في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.



واوضحت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية تجوب أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى وعلى ارتفاعات منخفضة، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر أجواء القطاع.



و.ش



بنا 0617 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2017/12/31 - 28 : 09 AM