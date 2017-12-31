زامبيا تستعين بالجيش لمواجهة تفشي وباء الكوليرا زامبيا في 31 ديسمبر/بنا/ قال الرئيس الزامبي إدغار لونغو انه استعان بالجيش لمواجهة تفشي وباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة 41 شخصاً وإصابة أكثر من 1500 منذ أواخر شهر سبتمبر.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 136 حالة إصابة أسبوعياً في نهاية نوفمبر الماضي، وانحصر الوباء بداية في المناطق المكتظة بالسكان.





وتسعى زامبيا لاحتواء الوباء الذي يتفشى مع شرب الماء الملوث الذي يسبب اسهال حاد، وضرورة الاتجاه لإغلاق الأسواق بسبب تفشيه عن طريق الطعام أيضاً.

وستقوم زامبيا بإغلاق الأسواق، والحانات، والمطاعم والأماكن العامة الأخرى حتى يتم الالتزام بالمعايير الصحية.



وتوفي خلال الأسبوعين الماضيين ثلاثة تجار من الوباء، ولا زال 18 شخصاً في مراكز العلاج.



ويعالج هذا الوباء في بدايته بشرب محلول مقاومة الجفاف عن طريق الفم، لكنه ينتشر بسرعة ويمكن أن يسبب الموت في غضون ساعات إذا لم يخضع للعلاج.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0600 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2017/12/31 - 04 : 09 AM