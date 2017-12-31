مقتل متظاهرين اثنين وقوات الأمن تصعد بعد امتداد الاحتجاجات الى العاصمة طهران طهران في 31 ديسمبر/ بنا / تحولت الاحتجاجات في بعض المدن الإيرانية إلى أعمال عنف في يومها الثالث، بالتزامن مع ورود انباء عن مقتل شخصين اثنين برصاص رجال الأمن.



وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي من مدينة دورود بغرب إيران شابين ممددين على الأرض بلا حراك والدماء تغطيهما وسُمع تعليق صوتي يقول إن شرطة مكافحة الشغب قتلتهما بالرصاص.

وانتقلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لسلسلة من المدن وإلى العاصمة طهران للمرة الأولى حيث واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بالحجارة حول الجامعة الرئيسية وكانت الحشود المؤيدة للحكومة قريبة.



في الاثناء دعا وزير الاتصالات تطبيق إرسال الرسائل النصية في الهواتف المحمولة "تلغرام"- التي تطالب بخروج مزيد من الاحتجاجات- بالتوقف عن تشجيع العنف.



وتعد هذه أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ المظاهرات المطالبة بالإصلاحات عام 2009.



وتعالت هتافات بعض المحتجين التي استهدفت مرشد الثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.



واعتفل عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات بشأن الفساد ومستويات المعيشة، فيما وقال نائب رئيس الإيراني إن الاحتجاجات نظمها خصوم سياسيون.





و.ش



بنا 0554 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2017/12/31 - 03 : 09 AM