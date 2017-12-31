الجيش اليمني: قتل 8 من مليشيا الحوثي واحباط محاولات تسلل في مواقع استراتيجية البيضاء في 31 ديسمبر/ بنا / قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثية الانقلابية في مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الانقلاب من جهة أخرى بعد محاولة الاخيرة التسلل الى مواقع المقاومة بجبهة ثرة مكيراس محافظة البيضاء.



وقال مصدر ميداني لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" "ان المقاومة تصدت ببسالة للمليشيا عقب محاولتها التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز المقاومة "بعقبة ثرة" الاستراتيجية وكبدت الانقلابيين خسائر في الارواح والعتاد".



وأضاف المصدر "اسفرت المواجهات عن سقوط شهيدين من المقاومة وهما البطل مبارك صالح باجفره من ابناء محافظة شبوة والبطل صالح حسن بنقي شوحط من ابناء منطقة لودر محافظ ابين".



وأشار الى مقتل ثمانية من المليشيا واسر 12 اخرين من المليشيا في جبهة مديرية ناطع بعد ان تمكن الجيش والمقاومة من تحرير موقع المشواف احد الموقع الاستراتيجية المطل على قرية المنقطع بالمديرية.





و.ش



بنا 0513 جمت 31/12/2017





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2017/12/31 - 16 : 08 AM