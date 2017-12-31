مقتل 4 من تجار خشب على يد (بوكو حرام) في شمال شرق نيجيريا كانو في 30 ديسمبر/بنا/ فتح مسلحون كانوا يستغلون دراجات بخارية النار على تجار كانوا يحمّلون حطبا على سيارة نصف نقل في قرية مايوا على بعد حوالى 20 كلم من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا.





وذكرت مصادر أمنية نيجرية قولها "قتل اربعة اشخاص اليوم السبت حين فتح مسلحو (بوكو حرام) الارهابية النار على مجموعة من تجار الخشب في قرية في منطقة نائية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما قال ناج وقائد ميليشيا تساعد السلطات.



وأضرم المسلحون النار في ثلاثة عربات محملة بالحطب كانت ستتوجه إلى المدينة المضطربة.



وفي هذه الأثناء قال ابراهيم ليمان قائد ميليشيا تقاتل المتمردين إن "مسلحي بوكو حرام قتلوا أربعة تجار خشب وأحرقوا ثلاثة عربات محملة بالحطب".



وأشار إلى أن عددت من تجار الخشب تمكنوا من الفرار من الجهاديين الذين يقودهم ابو مصعب البرناوي الذين اعلن ولاءه لتنظيم داعش الارهابي.







خ.أ



بنا 2028 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2017/12/30 - 38 : 11 PM