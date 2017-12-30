قوات الأمن المصرية تقتل ثلاثة ارهابيين وتعتقل 10 آخرين القاهرة في 30 ديسمبر /بنا/قتلت قوات الأمن المصرية اليوم السبت ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم ارهابيون في تبادل لإطلاق النار في مزرعة اتخذوها وكرا لهم على مشارف محافظة الجيزة المجاورة للعاصمة القاهرة.



وذكر بيان لوزارة الداخلية انه تم مداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر مما أسفر عن مصرع ثلاثة من أبرز الكوادر القيادية التي تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية.



كما اعتقلت قوات الأمن عشرة آخرين في محافظتي القليوبية شمالي العاصمة والفيوم إلى الجنوب من القاهرة وصادرت مجموعة من العبوات الناسفة والأسلحة الآلية ومواد أخرى.





س.ي



بنا 1837 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2017/12/30 - 57 : 09 PM