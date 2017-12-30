مختل عقليا يقتل شرطي عُماني في مجمع تجاري وسط العاصمة مسقط مسقط 30 ديسمبر/بنا/ لقى شرطي عُماني مقتله بسكين اليوم السبت على يد مخلق عقليا في إحدى المجمعات التجارية في العاصمة العُمانية مسقط، كما اصيب شخصان في هذه الحادثة.



وذكرت الشرطة العمانية عبر صفحتها على موقع (تويتر) أن أحد عناصرها قتل إثر هجوم بسكين، وأن الهجوم وقع بعد بلاغ بأن رجلا يتصرف "بطريقة مشبوهة"، وسحب المشتبه به سكينا وطعن الشرطي بشكل أفضى إلى مقتله لدى اقترابه منه.



وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة العُمانية المشتبه به وقالت إنه "مختل عقليا".







خ.أ



بنا 1855 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2017/12/30 - 00 : 10 PM