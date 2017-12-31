الخيرية الملكية ووكالة الزراعة توقعان اتفاقية تعاون لتقديم التدريب الزراعي لأسر المؤسسة المنامة في 30 ديسمبر/ بنا / تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية ألملكية، وقع سعادة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية اتفاقية تعاون بين الطرفين لتدريب المنتسبين للمؤسسة الخيرية الملكية في المجال الزراعي من أجل القيام بدور إنساني واجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على المواطنين.



وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، وما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية بالعمل الخيري والإنساني، معرباً عن تقديره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في دعم الأعمال الخيرية والانسانية وتوفير مختلف أشكال الرعاية والخدمات لأسرها، مثمناً جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تقديم العمل الخيري والإنساني لجميع المحتاجين بكل كفاءة واقتدار، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار التعاون في تقديم المساندة اللازمة للخدمات التي تقدمها المؤسسة الخيرية الملكية للمواطنين، وسعيها لتقديم كافة الخدمات والرعاية الشاملة لأسر المؤسسة الخيرية الملكية لتوفير الحياة الكريمة لهم.



ومن جهته قال الدكتور مصطفى السيد عن شكره وتقديره للتعاون مع شؤون الزراعة والثروة البحرية، حيث توجت هذه العلاقة بتوقيع الاتفاقية التي تثمر عن تقديم الخدمات الإنسانية عبر تدريب مجموعة من الأسر المنتسبة إلى المؤسسة الخيرية الملكية على أساليب الزراعة المحمية وأهيلها وتطوير مهاراتها لتتمكن من إدارة مشاريع زراعية خاصة وفتح محميات زراعية لتكون من الأسر المنتجة الفعالية في مملكة البحرين القادرة على إدارة مشاريعها بشكل مستقل بعد فترة التدريب.



وبيّن السيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لدعم قدرات الفئات المحتاجة في مملكة البحرين، والمساهمة في تنمية روح التضامن والانتماء لهذا الوطن، وإدراكاً من الطرفين لأهمية وضع برامج مشتركة للتنمية الزراعية من أجل خلق فرص عمل مستدامة للمنتسبين إلى المؤسسة الخيرية الملكية.





من: بدور المالكي



ع إ ح/خ.أ



بنا 1627 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2017/12/30 - 48 : 07 PM