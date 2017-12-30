المنظمة العربية للسياحة تدعو للاحتفال بيوم السياحة العربي جدة في 30 ديسمبر /بنا/ دعت المنظمة العربية للسياحة كافة بلدان الوطن العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي الذى يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة بتاريخ 24 فبراير من كل عام تحت شعار (السياحة والتنمية المستدامة ) .



وقال رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد انه لتحقيق تنمية سياحية مستدامة للدول فانه يقتضي توفر رؤية متكاملة مع الجوانب الأخرى تعتمدها على المدى الطويل فيما يخص تطورها وآثارها المختلفة اجتماعيا وتراثيا واقتصاديا على المجتمعات المستضيفة حيث تتطلب السياحة المستدامة رؤية تشاركية ومشاركة فعلية لكل الأطراف المتدخلة من أجل تحقيق أهدافها ضمن إطار التنمية المستدامة فميدان صناعة السياحة لازال يشهد توسعا وابتكارا لايجاد روافد جديدة منها السياحة الخضراء والسياحة المسؤولة والسياحة البيئية وسياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضة والثقافية مما يجعلها تدخل في إطار التنافسية والتطوير وإدماج الصناعة السياحية مع الاقتصاد ومعطياته ومخراجاته الاقتصادية المحلية.



وأشار إلى أن مفهوم السياحة المستدامة هدف لخدمة اقتصاد الدول ومجتمعاته المحلية دون الإضرار بالثروة الطبيعية أو التراثية والبيئية من خلال تزايد الإقبال على سياحة المناطق والمواقع التراثية ذات البعد الثقافي والتاريخي والعمل على زيادة الوعي البيئي والثقافي في بعض المجتمعات المحلية لدى دول العالم العربي سواء المتقدم منها سياحياً أو النامية والتي تسعى لتطوير هذه الصناعة لديها كمصدرة الى سوق السياحة العربية والعالمية أو المستضيفة لها .



وبين توقعات المنظمة العربية للسياحة بأن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يعادل 195 مليون سائح أو ما يزيد بمعدل ثلاث مرات على العدد الحالي للسياح الى المنطقة العربية، مؤكدا بأن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم، مبيناً أنه جاب العالم خلال العام 2017 أكثر من مليار ومائتي مليون سائح لم تستقطب المنطقة العربية سوى ما يقارب 73 مليون سائح وان السياحة البينية العربية قبل الظروف الراهنة قد وصلت الى 45 بالمائة ثم تراجعت نتيجة لها الى 30 بالمائة تقريباً مما كبدها خسائر وصلت حتى تاريخه الى أكثر من 40 مليار دولار موضحاً مدى أهمية تنمية السياحة البينية العربية وتطويرها لما لها من مردود اقتصادي مباشر على الدول العربية وشعوبها مما ينمي مجتمعاتها المحلية ويثري قاعدتها .





س.ي



بنا 1613 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2017/12/30 - 23 : 07 PM