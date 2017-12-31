تصاعد المظاهرات المناوئة للحكم في ايران والشرطة تتدخل لقمع المتظاهرين طهران في 30 ديسمبر/بنا/ طلبت الحكومة الايرانية اليوم السبت من السكان عدم المشاركة في المظاهرات التي وصفتها بالمخالفة للقانون وذلك بعد يومين شهدا تظاهرات واسعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي في البلاد لم يوفر خلالها المشاركون فيها انتقاداتهم للنظام .



وفضت الشرطة اليوم السبت مظاهرة للطلبة امام المدخل الرئيسي لجامعة طهران ضد الحكم لمنعهم من الخروج الى الشارع.



واطلق محتجون شعارات مناهضة للحكم وللرئيس حسن روحاني فيما عمد النظام الى تعبئة عشرات الاف المتظاهرين في طهران ومدن عدة في محافظات اخرى في ذكرى إنهاء حركة الاحتجاج الضخمة التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2009.



وندد التلفزيون الرسمي بوسائل الاعلام والمجموعات التي وصفتها بانها معادية للثورة المتمركزة في الخارج وتحاول استغلال هذه التجمعات.



واعتقل في مدينة مشهد نحو خمسين متظاهرا فيما نددت الادارة الاميركية بشدة بعمليات التوقيف.



وكتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على تويتر "يجدر بالحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير عن أنفسهم. العالم يراقب".



وكانت الخارجية الاميركية اتهمت في بيان لها امس الجمعة القادة الايرانيين بتحويل دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة غنيَين الى دولة مارقة.



وأظهرت تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في مدينة قم يهتفون "الموت للديكتاتور" مطالبين بالافراج عن المعتقلين السياسيين.



كما أطلق بعض المتظاهرين هتافات مؤيدة للملكية التي أطاحت بها الثورة الاسلامية في 1979 فيما طالب اخرون النظام بالتخلي عن الدعم العسكري والمالي لحركات واحزاب اقليمية حليفة والاهتمام بالوضع الداخلي.



وأظهرت تسجيلات مصورة تم تداولها عبر تطبيق تلغرام، متظاهرين في مدن رشت (شمال) وكرمنشاه (غرب) وحمدان (غرب) وقزوين (شمال).







س.ي



بنا 1529 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2017/12/30 - 33 : 06 PM