السلطات الأمنية الروسية تلقي القبض على منفذ اعتداء متجر سان بطرسبورغ ومدبره موسكو في 30 ديسمبر/بنا/ أعلنت السلطات الامنية في العاصمة موسكو اعتقال منفذ الاعتداء في مدينة سان بطرسبورغ ومدبره، حسب ما اعلنت وسائل اعلام روسية.



وفي وقت لاحق من مساء أمس اشارت جهات رسمية إلى أن اجهزة الاعلامية الرسمية بثت صورا من كاميرات مراقبة المتجر بدا فيها رجل يشتبه في أنه المنفذ الهجوم، وأظهرت الصور رجلا يرتدي سترة خضراء ذات قلنسوة حاملا حقيبة ظهر فاتحة اللون، بدا ثقل وزنها واضحا، قبل أن يغادر لاحقا المتجر بلا حقيبة.



وفي يوم امس الجمعة كان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح بقوله "تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبورغ"، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على الجنود الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.



وقال الرئيس الروسي الخميس إن اعتداء سان بطرسبورغ الذي وقع الأربعاء يعتبر "عملا إرهابيا"، وكانت عبوة ناسفة تزن 200 غرام من مادة التي إن تي قد انفجرت بمتجر في سان بطرسبورغ، مخلفة 13 جريحا، في ثاني هجوم يستهدف تلك المدينة الروسية خلال العام الحالي.



اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الانفجار الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت الأربعاء "عمل إرهابي" أدى إلى إصابة 13 شخصا بجروح، وسط مخاوف من عودة جهاديين قاتلوا في سوريا إلى البلاد.











خ.أ



بنا 1520 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2017/12/30 - 25 : 06 PM