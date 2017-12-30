الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في الجوف من قبضة الحوثيين الموالين لإيران عدن في 30 ديسمبر/بنا/ تمكن الجيش الوطني اليمني اليوم، من تحرير مناطق جديدة من قبضة الحوثيين الموالين لإيران في الجوف شمال اليمن.



وقال مصدر في عمليات المنطقة العسكرية السادسة إن "الجيش حرر مناطق المهاشمة ومنطقة العشة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية".



وأشار إلى أن "الجيش الوطني تقدم نحو 40 كيلو متراً من جبهة الخنجر، وخاض معارك عنيفة في منطقة اليتمة"، مؤكدا "أنه قد قتل وأسر العشرات من الميليشيا الحوثية الموالية لإيران".



خ.أ



بنا 1458 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2017/12/30 - 09 : 06 PM