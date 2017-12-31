ألمانيا تشهد تظاهرات أمام سفارة طهران تطالب بالإفراج عن المعتقلين في ايران برلين 30 ديسمبر/بنا/ شهدت مدينة برلين الألمانية تظاهرة لحوالي مائة معارض ايراني اليوم السبت أمام سفارة بلادهم في ألمانيا مطالبين بالإفراج الفوري عن مئات المعتقلين في إيران.



وذكرت الشرطة أن نحو 50 شخصا تظاهروا أمس الجمعة أيضا أمام السفارة، مضيفة أنه لم تقع أي تجاوزات حتى الآن خلال المظاهرات.



أما في الداخل الايراني واصل العديد من المواطنين احتجاجاتهم اليوم السبت، وقد شهدت تسع مدن إيرانية على الأقل خلال الأيام الماضية احتجاجات على السياسة الخارجية والاقتصادية للرئيس الإيراني حسن روحاني.



وكانت "الجمعية الإيرانية في المنفى في برلين" قد دعت إلى تنظيم هذه التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة والمنددة بغلاء المعيشة والبطالة والمطالبة بالافراج عن المعتقلين في السجون الايرانية.

















خ.أ



بنا 1447 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2017/12/30 - 54 : 05 PM