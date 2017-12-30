شؤون الجمارك تُفعل جهاز الدفع الإلكتروني في المنافذ الجمركية المنامة في 30 ديسمبر/ بنا / أعلن معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أن "شئون الجمارك قامت بتفعيل جهاز للدفع الإلكتروني في منافذها الجمركية، لدفع العمليات النقدية بالتعاون مع شركة Payment International و كريدي ماكس"، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي من منطلق المهمة التي وضعتها شئون الجمارك في إستراتيجيتها 2017 -2020م والتي تنص على تقديم خدمات جمركية متميزة، على مستوى الإقليم من خلال تيسير حركة السفر والتجارة المشروعة، وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع، وتوفير خدمات جمركية هي الأفضل من ناحية الجودة والأقل سعراً من ناحية مبدأ التنافسية.



وأضاف أن "جهاز الدفع الإلكتروني يقبل الدفع بالدينار البحريني والريال السعودي ، بحد أقصى 500 دينار لكل عملية، حيث لم تعد المنافذ الجمركية تتلقي المبالغ النقدية من موظفي الجمارك بعد قصرها على جهاز الدفع الإلكتروني ، مما ترتب عليه توفير وقت وجهد كبير في عملية التحصيل وإيداعها في البنوك، بحيث تحول دور الموظفين المعنيين باستلام المبالغ النقدية قبل تثبيت الجهاز إلى القيام بدور المطابقة.



وأشار رئيس الجمارك إلى توفير (7) أجهزة في كافة المنافذ الجمركية كما أن الجهاز يقدم خدمات إضافية مثل عمليات الدفع لشركات الاتصالات وأيضاً لبعض الوزارات .







ع إ ح/خ.أ



بنا 1415 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2017/12/30 - 20 : 05 PM