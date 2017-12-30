خالد بن حمد يوجه لتصنيع معدات بطولة #أقوى_رجل_بحريني وفق المعايير الدولية المنامة في 30 ديسمبر/ بنا / وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، اللجنة المنظمة بتصنيع المعدات الخاصة بمسابقات بطولة #أقوى_رجل_ بحريني وفق المعايير الدولية التي تمارس فيها هذه المسابقات، والتي ستقام تحت رعاية سموه، والتي سينظمها المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة تحت شعار #خلك_وحش بـ"خليج البحرين" في فبراير القادم.



وتحدث رئيس لجنة الحكام السيد أحمد جمشير ورئيس اللجنة الفنية باللجنة المنظمة للبطولة السيد فارس الكوهجي قائلين: "لقد وجهنا سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للتحضير والإعداد لتصنيع المعدات الخاصة بجميع مسابقات بطولة #أقوى_رجل_بحريني بمملكة البحرين، ومراعاة أن تكون متطابقة مع المعايير الدولية لها وفق البطولات العالمية، وذلك حرصا من سموه على أن تكون هذه البطولة #بحرينية_خالصة، من الناحية التنظيمية والفنية، والتي تعتبر خطوة غير مسبوقة في مثل هذه البطولات، والتي تُنظم على أرض مملكة البحرين لأول مرة بتوجيه ودعم وتشجيع من سموه، على إطلاق فكرة هذا الحدث الذي يعد فريدا من نوعه على مستوى المنطقة".



أن اللجنة الفنية ولجنة الحكام قد بدأتا بالفعل تحركاتهما الجادة نحو تنفيذ توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتجهيز كافة المعدات المتعلقة بكل مسابقة على حدا، والتي سيتم الكشف عنها بصورة نهائية خلال الفترة القادمة، معربيّن عن شكرهما وتقديرهما لسموه على الثقة التي منحها للجنة المنظمة للإعداد والتحضير لهذه البطولة، متمنييّن في الوقت ذاته أن تحقق الأهداف والتطلعات التي رسمها سموه، والتي تركز على دعم الشارع الرياضي البحريني وتشجيع الشباب على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية، والتي تساهم في بناء جيل رياضي قادر على العطاء والمشاركة في تحقيق المنجزات لمملكة البحرين.



يذكر أن المكتب الاعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة قد فتح باب التسجيل عبر الموقع الالكتروني bhrstrongestman.com وقد حدد المكتب الاعلامي يوم الخامس عشر من يناير موعدا لإغلاق باب التسجيل بالبطولة.















م.ا.ب/خ.أ



بنا 1353 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2017/12/30 - 07 : 05 PM