انهيار جليدي يؤدي لفقدان خمسة جنود في أقصى شمال باكستان إسلام آباد 30 ديسمبر/بنا/ أعلن في باكستان عن أدى فقدان خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وذلك أثر انهيار جليدي وقع اليوم السبت على مترفعات (سياشين) بأقصى شمال باكستان.



وأوضحت مصادر عسكرية باكستانية أن "الانهيار الجليدي وقع بالقرب من معسكر لقوات الجيش المرابطة على مرتفعات (سياشين) المتصلة بسلسلة جبال الهملايا ما أدى إلى فقدان خمسة جنود".



وأضافت أن "فرق الإغاثة التابعة للجيش باشرت موقع الحادث للبحث عن الجنود المفقودين".





خ.أ



بنا 1348 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2017/12/30 - 03 : 06 PM