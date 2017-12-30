وزير الشباب والرياضة: الشركات والبنوك تتفاعل مع توجيهات ناصر بن حمد وتخصص 12 طائرة لنقل الجمهور لمؤازرة المنتخب الوطني المنامة في 30 ديسمبر/بنا/ بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، قامت وزارة شئون الشباب الرياضة بالتواصل مع مختلف الشركات والبنوك الوطنية من أجل المساهمة معها في توفير طائرات لنقل الجماهير الى دولة الكويت الشقيقة من أجل الوقوف الى جانب المنتخب في مباراته بالدور قبل النهائي أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة يوم الثلاثاء المقبل.



واستجابة من الشركات والبنوك الوطنية لمبادرة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فقد خصصت عدد من الشركات والبنوك طائرات لنقل الجماهير إلى الكويت في بادرة متميزة منها تؤكد حسها ومسئوليتها الوطنية تجاه الحركة الشبابية والرياضية والمنتخبات الوطنية التي تمثل المملكة خارجيا، إذ خصصت الشركات والبنوك 12 طائرة لنقل الجماهير وهم: شركة نفط البحرين (بابكو) طائرة كبيرة، بنك البحرين الوطني (طائرتان)، بيت التمويل الكويتي طائرة كبيرة، شركة المنيوم البحرين (البا) طائرة، شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز) طائرة، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) طائرة، شركة فيفا البحرين طائرة، شركة زين البحرين طائرة، بنك البحرين والكويت طائرة، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبيك) طائرة ، مجموعة GFH المالية طائرة.



وبهذه المناسبة اعرب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة، عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على دعم سموه للمنتخب الوطني في مسيرته ببطولة كأس الخليج المقامة في الكويت الامر الذي يؤكد حرص سموه على دعم المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات الخارجية وتوفير المناخ المناسب لها من أجل الظهور المشرف في تلك البطولات بما يعكس الصورة المشرقة عن الرياضة البحرينية التي تحظى برعاية فائقة من قبل القيادة الرشيدة.



وأشار الوزير إلى أن مبادرات وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جعلت من المنتخب الوطني يحظى بالتفاف وطنيا كبيرا وحضور جماهير رائع في المباراة، ووقوف تلك الجماهير الوفية خلف المنتخب في رحلته بالكأس الخليجية، مؤكدا أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يدرك تماما أهمية ودور الجماهير في تشجيع المنتخب وإدخال الحماسة في نفوس اللاعبين من أجل تقديم أفضل مستوياتهم في المباراة والتأهل الى الادوار المتقدمة في البطولة.



وفي هذا السياق اشاد الوزير الجودر بتفاعل الشركات والبنوك الوطنية مع مبادرة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتخصيص طائرات لنقل الجماهير الوطنية إلى الكويت، الامر الذي يؤكد استراتيجيتها الحكيمة تجاه الشباب البحريني وحسها العال في دعم ممثل الرياضة البحرينية في بطولة كأس الخليج العربي، مثنيا على سرعة تجاوب الجميع وحرصهم على دعم المنتخب الوقوف الى جانبه.



وقالت وزارة الشباب والرياضة أنها ستعلن عن تفاصيل التسجيل للجماهير في وقت لاحق بعد الانتهاء من كافة الاجراءات.



خ.أ



بنا 1315 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2017/12/30 - 20 : 04 PM