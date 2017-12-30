سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الأفغاني المنامة في 30 ديسمبر /بنا/ بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة، عبّر سموه فيها عن صادق تعازيه ومواساته بضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات، داعيا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





خ.أ



بنا 1302 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2017/12/30 - 05 : 04 PM