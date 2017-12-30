جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الأفغاني المنامة في 26 يونيو /بنا/ بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته بضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





خ ب ف/خ.أ



بنا 1257 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2017/12/30 - 03 : 04 PM