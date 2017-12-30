سمو ولي العهد يبعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس الأفغاني المنامة في 30 ديسمبر /بنا/ بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة، ضمنها سموه بالغ تعازيه ومواساته لفخامته بضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً في كابول و أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، داعيا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





خ ب ف/خ.أ



بنا 1256 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2017/12/30 - 02 : 04 PM