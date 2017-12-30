أكد أنها شكلت مصدر قوة للمنتخب ...ناصر بن حمد: المنتخب الوطني حظي بالتفاف شعبي كبير والجماهير عودتنا على دعم الاحمر المنامة في 30 ديسمبر / بنا / أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية على أهمية دور الجماهير الرياضية في تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم الى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج 23 والمقامة حاليا في دولة الكويت الشقيقة مشيرا الى أن حرص الجماهير البحرينية على حضور المباراة ومؤازرة المنتخب شكل مصدر قوة للاعبين وشد من أزرهم في سبيل تخطي دور المجموعات والتأهل الى الدور قبل النهائي.



وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " لقد قدمت الجماهير البحرينية صورة وطنية خالصة من خلال وقوفها الى جانب المنتخب الوطني في مهمته بكأس الخليج وهو ما أتضح من خلال المباراة الاخيرة في دور المجموعات والتي شهدت حضورا قويا من قبل المنتخب الذي شجع لاعبي المنتخب منذ بداية المباراة حتى نهايتها الامر الذي شكل مصدر قوة وبعث الحماسة في نفوس اللاعبين وجعلهم يقدمون أفضل مستوياتهم".



وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " لم تكن الجماهير البحرينية التي حضرة المباراة هي الوحيدة التي وقفت الى جانب المنتخب الوطني في مشاركته ببطولة كأس الخليج بل حظي هذا المنتخب الشاب وأمل المستقبل بالتفاف شعبي كبير وتشجيع من قبل جميع أبناء شعب البحرين الامر الذي أتضح من خلال مسيرات الفرح التي خرجت بعد المباراة وجابت مدن وقرى البحرين منتشية بفوز الاحمر في المباراة".



واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " هذه هي الجماهير البحرينية الوفية لا تترك منتخب بلادها في أي محفل وتحرص دائما على الوقوف الى جانبه وتشجيعه بصورة حضارية كاملة تعكس أصالة الشعب البحريني وحضارته وثقافته ونحن على ثقة بأن المباراة المقبلة للمنتخب ستشهد التفاف شعبيا كبيرا مع المنتخب وستحضر الجماهير البحرينية بكل قوة من أجل الوقوف الى جانب "شباب الاحمر" في مهمته بكأس الخليج من أجل الخروج بنتيجة ايجابية تضمن للفريق اللعب على لقب الكأس الخليجية".



وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة " إننا حريصون على دعم المنتخب بصورة كاملة في البطولة الخليجية وسنقف الى جانبه ونشد على ايدي هؤلاء الشباب من أجل تحقيق النتائج المتميزة في البطولة وسنقدم المبادرات التي تساهم في منافسة الاحمر على اللقب والتي من بينها نقل الجماهير البحرينية الى الكويت تقديرا وعرفان بدور الجماهير البحرينية وتوجدها المهم في المباراة".







خ ب ف/ع ذ



بنا 1136 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2017/12/30 - 58 : 02 PM