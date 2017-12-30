استعدادات لطرح 2346 وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة .. وزير الإسكان : الانتهاء من تنفيذ 3041 وحدة في بالمدينة الشمالية المنامة في 30 ديسمبر / بنا / قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن المدينة الشمالية تشهد حالياً الانتهاء من تنفيذ الاعمال الانشائية في 3041 وحدة سكنية، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز بأعمال البنية التحتية 85%، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 3000 وحدة سكنية بالمدينة للمواطنين المستحقين‏، في إطار برنامج توزيع ال 15,200 ألف وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تباعاً منذ منتصف العام الماضي.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إلى موقع المدينة الشمالية برفقة عدد من مسؤولي الوزارة بالأمس ، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع حسب ما هو مخطط له والاطلاع على مستجدات مراحل الإنجاز.



وأشار المهندس الحمر على هامش الزيارة إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية للوحدات السكنية الـ 1,618 المُنفَّذة في الجزيرتين (13) و(14) بالشراكة مع القطاع الخاص بلغت مراحلها النهائية، منوهًا إلى أن هذا يمثل كتابة شهادة نجاح لأولى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان نهاية عام 2012 لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكنت الحكومة من إنجاح تلك المبادرة وتتويجها بتوزيع تلك الوحدات على المواطنين، وهو الأمر الذي يشجع على السير في هذا الاتجاه في المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.



وتابع المهندس باسم الحمر أن الوزارة قامت بطرح مناقصة تنفيذ 314 وحدة سكنية، على أن يتم طرح مناقصة بناء 2,346 وحدة سكنية أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا التركيز علي تنفيذ اعمال الطرق والصرف الصحي والمياه والطاقة والري وخدمات الاتصالات للجزر (10) و(11) و(12)، متوقعًا أن تكتمل نسب الإنجاز فيها بالعام 2019 لكي تكون البنيه جاهزة لضمان التسارع في إنشاء الوحدات السكنية وفق الخطط المستقبلية .



وقال الوزير: "وزارة الإسكان قامت بتوقيع عقود تنفيذ البنية التحتية للوحدات السكنية في الجزر (10) و(11) و(12) بقيمة 36 مليون دينار بحريني بتمويلٍ من برنامج التمويل الخليجي، كاشفاً عن اقتراب الانتهاء من تشييد الجسور التي تربط بين الجزيرتين 13 و14، حيث بلغت نسب الإنجاز بها 98%، ومن المؤمل أن تبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة في أعمال تشييد الجسور التي تربط بين الجزيرتين(9) و(10) و(11) و(12)".



وأكد المهندس باسم الحمر أنَّ الزيارة الميدانية للمدينة الشمالية، تأتي في إطار المتابعة الدورية للمدينة الأكبر من بين المدن الخمسة التي تنفذها الوزارة ، والتي تشهد نسب إنجاز متقدمة، مضيفًا أنَّ أهم ما يميز المدينة الشمالية مساحتها الكبيرة ، و آلاف من الوحدات والشقق السكنية لتستوعب 100,000 نسمة حال جاهزية المشروع ، فضلًا عن إطلالتها البحرية المميزة ، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق المتعددة التي يوفرها المشروع.



وأردف وزير الإسكان باسم الحمر أنه من المؤكد أن استمرار تقدم نسب الإنجاز في المدن الإسكانية الجديدة سينعكس على سرعة توفير الطلبات الإسكانية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، مع اقتران ذلك بتوفر الميزانيات اللازمة لتمويل المراحل المستقبلية، منوهًا أن سير العمل في المدينة يسير وِفق ما هو مخطط له حسب برنامج الوزارة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، ليتم تسليم الوحدات السَّكنية لمستحقيها فور اكتمال نسب الإنجاز فيها.



يُذكر أنه تماشيًا مع رؤية الوزارة في توفير البيئة السكنية اللائقة لمواطنيها، فأن المدينة الشمالية تشتمل على عددٍ من المرافق الخدمية التابعة إليها، التي من شأنها أن تخدم قاطنيها، والمتمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والرياضية، فضلاً عن الخدمات العامة وخدمات المواصلات والطرق وخدمات البنية التحتية، حيث تحتوي المدينة على جوامع وحضانة ورياض أطفال، ومدارس وجامعة، فضلاً عن مستشفى رئيسي ومراكز صحية وعياداتٍ محلية، ومدينة رياضية تضم استاد كرة قدم، بالإضافة إلى الحدائق.







خ ب ف/ع ذ



بنا 1124 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2017/12/30 - 24 : 03 PM