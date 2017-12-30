محافظ المحرق يكرم الجهات المساهمة في احتفال العيد الوطني المجيد المنامة في 30 ديسمبر / بنا / نظمت محافظة المحرق حفلا تكريميا بمبنى المحافظة تكريما للمشاركين في الاحتفال بذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، وذكرى العيد الوطني المجيد الذي أقامته المحافظة برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين .



وألقى محافظ المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي كلمة أشاد من خلالها بما بذله الجميع من جهود كان لها اكبر الاثر في انجاح تلك المناسبة الوطنية، شاكرا وزارة الداخلية ووزارة شؤون الإعلام وبلدية المحرق وهيئة الكهرباء والماء وكافة الجهات المساهمة على جهودها وتسخير إمكانيتها لنجاح هذه الفعالية الوطنية المعبرة، بعدها تم تكريم الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والافراد الذين ساهموا في الاعداد لتلك الفعالية.



حضر الحفل عدد من رجالات ووجهاء وأعيان محافظة المحرق.







خ ب ف/ع ذ



بنا 1045 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2017/12/30 - 01 : 02 PM