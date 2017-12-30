رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام المنامة في 30 ديسمبر /بنا/ اجتمعت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري مع رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عقيل المحاري بحضور عضو مجلس المفوضين الدكتور حميد حسين.

وأكدت خوري على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المواطن والمقيم على حد سواء.



وخلال الاجتماع ناقشت خوري عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تدخل ضمن صلاحيات المؤسسة الوطنية، وكيفية تقديم المساعدة للجمعية في الإطار الحقوقي، فضلا عن اشراك منتسبي الجمعية في فعاليات التدريب التي تقيمها المؤسسة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



من جانبه، أشاد رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بدعم المؤسسة الوطنية الدائم، مؤكدا على أهمية توطيد أواصر التعاون بين الجانبين، واستمرار مثل هذه اللقاءات لأهميتها في دعم الجهود المشتركة بما يصب ويخدم عمل المنظومة الحقوقية لمملكة البحرين.





خ ب ف/و.ش



بنا 0909 جمت 30/12/2017





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