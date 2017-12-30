الحبس 3 سنوات للرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة إهانة القضاء القاهرة في 30 ديسمبر/ بنا / اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها اليوم السبت بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات ذلك لإدانته في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الرشق الاوسط.

وكانت النيابة العامة وجهت له ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم "إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية".

وقضت المحكمة بإلزام مرسى بتعويض مؤقت مليون جنية للقاضي في القضية، من ضمن المحكومة عليهم ، محمود الخضيرى، وسعد الكتاتني، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، والمحامي منتصر الزيات.





و.ش



بنا 0904 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2017/12/30 - 42 : 03 PM