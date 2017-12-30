المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: استهدف "كنيسة مارمينا" في مصر استفزاز للمشاعر الدينية والإنسانية الرياض في 30 ديسمبر/ بنا / ادانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم الإرهابي الذي استهدف "كنيسة مارمينا" في منطقة حلوان جنوب القاهرة.



وقالت الأمانة في بيان ان هذا الهجوم يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والمبادئ الأخلاقية وتعاليم الديانات السماوية، وكذلك الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني خاصة تلك التي تخص "المقدسات ودور العبادة".



وأكدت الأمانة أن الاعتداء على دور العبادة هو استفزاز للمشاعر الدينية والإنسانية، واستهداف مباشر للمدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن آفة الإرهاب تتطلب تظافر ومواجهة الدول وتكثيف الجهود الدولية وتنسيق العمل على جميع المستويات لمحاربتها بكل أشكالها ومختلف مصادرها ووسائلها.



ورفعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومكوناتها من الجمعيات الوطنية تعازيها للقيادة المصرية والشعب المصري الوفي ولذوي الشهداء والأبرياء ولكل عَائِلات الضحايا الذين ذهبت أرواحهم إثر هذه الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بالأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى في المنطقة العربية بشكل عام ، وزرع بذور الفتنة بين أتباع الأديان من قبل شرذمة خارجة عن الدين والأخلاق.



كما قدمت الأمانة تعازيها لعضو المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (الهلال الأحمر المصري) الذي يقوم بجهود جبارة وحضور إنساني متميز في الأماكن التي تستلزم منه ذلك؛ لتلبية نداءات المصابين والجرحى، مثمنة جهود جميع الجهات الإسعافية والإنسانية وكافة الكوادر الإغاثية من عاملين أو متطوعين سخروا أنفسهم للتخفيف من هذا المصاب الذي لن يزيد الشعب المصري بكافة أطيافه سوى تماسكًا ووحدة.



و.ش



بنا 0801 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2017/12/30 - 06 : 11 AM