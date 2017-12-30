بنغلاديش تحضّر لإعادة 100 ألف من اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار دكا في 30 ديسمبر/ بنا / أعلن مسؤولون بنغلاديشيون ، أن بنغلاديش تستعد لإعادة 100 ألف من الروهينغا إلى ميانمار في خطوة أولى ضمن خطة لإعادة هؤلاء اللاجئين المسلمين إلى وطنهم الذي فروا منه هذا العام هربا من العنف العرقي .



وأعلن وزير المواصلات ونائب رئيس حزب رابطة عوامي الحاكم في بنغلاديش عبيدول قويدر أنه من المتوقع أن تبدأ عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم بعد أن تنهي مجموعة عمل مكونة من مسؤولين في البلدين إعداد لائحة بأسماء العائدين .



ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال قويدر للصحافيين خلال زيارة لكوكس بازار حيث مخيمات اللاجئين "بالاستناد إلى قرار مجموعة العمل المشتركة، فإن لائحة أولى باسماء 100 ألف من الروهينغا سيتم إرسالها إلى حكومة ميانمار اليوم من أجل عودة آمنة ومشرفة"0



ولجأ أكثر من 655 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلاديش مع بدء الجيش الميانماري بشن حملة عسكرية هناك في آب/اغسطس الماضي، وذلك هربا مما وصفته الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتطهير العرقي .



وانضم هؤلاء اللاجئين إلى أكثر من 300 ألف روهينغا كانوا موجودين سابقا في مخيمات في بنغلاديش أيضا جراء العنف في ميانمار ذات الغالبية البوذية .



ووقعت حكومتا بنغلاديش وميانمار اتفاقا في نوفمبر الماضي يسمح بإعادة اللاجئين إلى وطنهم بدءا من 23 يناير .







ع ذ



بنا 0702 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2017/12/30 - 13 : 10 AM