داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير سان بطرسبورغ بروسيا يوم الاربعاء الماضي موسكو في 30 ديسمبر / بنا / أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء الجمعة، مسؤوليته عن التفجير الإرهابي، الذي وقع، يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري، في مركز تجاري في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ونقل موقع " سبوتنك " الروسي عن بيان للتنظيم، قال فيه إن الهجوم نفذته عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة.



وكانت مدينة سان بطرسبورغ الروسية، شهدت مساء الأربعاء الماضي، تفجيرا ضرب محلا تجاريا بالقرب من وسط مدينة سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية وأشهرها بعد موسكو، أسفر عن إصابة 13 شخصا.



وتشير المعلومات الأولية إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على قطع معدنية وأن قوتها تعادل 200 غرام من مادة TNT.



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التفجير عمل إرهابي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على حيثياته.



وفي السياق ذاته، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يعتبر تفجير سان بطرسبورغ تقصيرا من قبل الهيئات الأمنية.



ونقل " سبوتنك " عن وزير الطوارئ الروسي، فلاديمير بوتشكوف قوله إن نظام منع الأعمال الإرهابية في روسيا فعال جدا، ولكن لا تزال هناك مخاطر ضئيلة؛ وشدد على أهمية مشاركة المواطنين الفعالة والمنظمات العامة لمنع مثل هذه الحوادث الطارئة.





ع ذ



بنا 0650 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2017/12/30 - 59 : 09 AM