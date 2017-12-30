تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مناطق بالسعودية الرياض في 30 ديسمبر / بنا / كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد الإصابات بإنفلونزا الطيور بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغت 7 حالات، منها 5 في الرياض وواحدة في القصيم، وواحدة في جزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية.





ونقلت صحيفة الرياض الصادرة على موقعها الالكتروني أن الوزارة أوضحت في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري في الرياض قد بلغت 1720 عينة منذ بداية الحالة، وأوضحت أن جميع حالات الإصابة خارج الرياض جاءت في مزارع تقليدية.



وبينت أن الفرق الميدانية قد بدأت التخلص من 1325 طائراً في الأحساء، و800 طائراً في القصيم، 813 طائراً في بلدية ضرماء.



وبينت أن عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الـ 24 ساعة الماضية قد بلغت 27 بلاغا تم مباشرة 22 منها في حين وصل إلى غرفة الطوارئ 37 استفساراً.



ع ذ



بنا 0635 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2017/12/30 - 42 : 09 AM