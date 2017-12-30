كندا تلغي الاحتفالات برأس السنة الجديدة بسبب البرد الشديد أوتاوا في 30 ديسمبر/ بنا / قررت الحكومة الكندية إلغاء العروض الموسيقية المقرر إقامتها أمام البرلمان الكندي بالعاصمة أوتاوا للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.



واوضحت ان هذا القرار يأتي بسبب البرد القارس الذي يجتاح البلاد حاليا وتوقع انخفاض درجات الحرارة هذه الليلة إلى 35 درجة تحت الصفر.

وقالت وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي في بيان لها اليوم "إننا نشعر بخيبة أمل لإلغاء هذه العروض بسبب الطقس البارد والظروف الجوية غير العادية التي تجتاح البلاد ولكن علينا أن نتعامل معها والتأكد من أن الكنديين آمنون وكل شيء يحظى برعاية جيدة من حيث الصحة العامة".



و.ش



بنا 0629 جمت 30/12/2017





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2017/12/30 - 42 : 09 AM