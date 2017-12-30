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الولايات المتحدة تدين اعتقال متظاهرين سلميين في طهران وتدعو دول العالم لدعم الشعب الإيراني
2017/12/30 - 08 : 09 AM
واشنطن في 30 ديسمبر/ بنا /أدانت الولايات المتحدة "بشدة اعتقال المتظاهرين السلميين" في إيران كما حثت جميع دول العالم على دعم الشعب الإيراني علنا في مطالبه بالحقوق الأساسية ووضع حد للفساد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "القادة الإيرانيين حولوا دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصاديا صادراتها الرئيسية هي العنف واراقة الدماء والفوضى".

وتفيد التقارير بأن مظالم المتظاهرين شملت ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسات طهران في الشرق الأوسط.

وتردد أن السلطات الإيرانية اعتقلت 50 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ميدان الشهداء بمدينة مشهد.

وردد المتظاهرون "لا غزة ولا سوريا ولا لبنان، لن نضحي بأنفسنا إلا من أجل إيران" و "بدلا من السعي للحلول في سوريا، فلتسعوا من أجل الحلول لبلدنا".

و.ش

بنا 0514 جمت 30/12/2017


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2017/12/30 - 08 : 09 AM
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