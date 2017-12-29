بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بداية العام الجديد بروكسل في 29 ديسمبر / بنا / تتسلم بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يناير 2018 ولمدة ستة أشهر وسط تحديات إقليمية هامة.





وتعتبر بلغاريا أفقر دولة أوروبية، وقد انضمت إلى الاتحاد عام 2007، ولكنها لا تزال خارج منطقتي شنغن واليورو.



وتريد صوفيا الاستفادة من فرصة رئاستها للاتحاد وهي الأولى من نوعها، لتحسين صورتها أمام الأوروبيين وتخفيف التوتر الحاصل بسبب فشل ساستها في القضاء على الفساد كما تُطالب بروكسل.



وكانت مؤسسات الاتحاد قد أكدت أنها ستتمكن بحلول شهر يونيو عام 2018 من التوصل إلى قرار نهائي بشأن تحديث وإصلاح شاملين لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية على المدى الطويل، ما يلقي بمسؤولية خاصة على عاتق الساسة في صوفيا.



وتضطلع الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بمهمة التقريب بين وجهات نظر الدول الأعضاء المختلفة أحياناً لحد التناقض والعمل مع المؤسسات (المجلس والمفوضية والبرلمان)، لإحراز تقدم في الملفات الداخلية والخارجية التي يتعاطى بها الأوروبيون.



كما تعتبر بلغاريا من الدول المؤيدة لاستمرار العلاقات مع تركيا، التي تتقاسم معها حدوداً بطول 259 كم، فهي تسعى للمحافظة على الاتفاق الموقع بين الأوروبيين وأنقرة في مارس 2016 والذي أدى إلى خفض تدفقات اللاجئين القادمين إلى أوروبا.



وسيتعين على الرئاسة البلغارية التعامل مع العديد من الملفات أهمها المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وإصلاح منطقة العملة الموحدة اليورو، وقضايا أخرى متعلقة بدول البلقان المرشحة لعضوية الاتحاد.





ع ذ



بنا 1936 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2017/12/29 - 42 : 10 PM