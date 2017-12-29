الحكومة الكورية الجنوبية تعفو عن 6,444 من الاشخاص بمناسبة حلول العام الجديد سيئول في 29 ديسمبر/ بنا / منحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، عفوا خاصا لـ6,444 من الاشخاص بمناسبة حلول العام الجديد لأول مرة بعد انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن.





وذكرت وكالة انباء " يونهاب " الكورية الرسمية ان العفو الخاص جاء مع خفض العقوبات ليطال حوالي واحد مليون و650 الف شخص بمن فيهم الذين تعرضوا لإلغاء رخص القيادة وإيقاف القيادة أو سحب النقاط

وغيرها .



وشمل العفو في القطاع السياسي النائب البرلماني السابق جونغ بونغ-جو الملقب بـ " قناص الرئيس الأسبق لي ميونغ-باك " ، كحالة استثنائية للعفو الذي استبعد شخصيات في القطاعين السياسي والاقتصادي .



يشار إلى أن النائب البرلماني السابق جونغ حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة انتهاك قانون الانتخابات قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2007 ، بعد اثارة شكوكه في أن الرئيس الأسبق " لي " هو مالك شركة بي بي كيBBK المتورطة بتزوير أسعار أسهمها. مما جرده من حق التصويت حتى عام 2022. ويمكن ان يباشر نشاطه بعد العفو الخاص.



ولم تشمل قائمة الأسماء للعفو الخاص هان ساونغ-كيون رئيس نقابة العمال، الديمقراطي المسجون بتهمة قيادته التظاهرات لقطاع العمل، وممثل حزب التوحد التقدمي السابق لي سوك-غي المسجون بتهمة تنظيم التمرد ضد الدولة، على الرغم من وجود نداءات لإطلاق سراحهما.



وقالت الحكومة ان العفو الخاص يأتي لمنح المواطنين الذين يعانون من العقوبات الجنائية والقيود التنفيذية فرصة للعودة إلى الحياة الاجتماعية الطبيعية، حيث استبعد عن متورطين في الفساد وجرائم ثقيلة وركز على استفادة عدد كبير من الضعفاء في المجتمع مثل عمال مهاجرين من هذا القرار .







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بنا 1917 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2017/12/29 - 34 : 10 PM