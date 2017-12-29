مصرع عشرين حوثيا واصابة خمسة اخرين في اشتباكات مع القوات اليمنية الشرعية البيضاء/ اليمن في 29 ديسمبر / بنا / لقى 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم مساء اليوم وأصيب خمسة اخرون بينهم القيادي الحوثي المدعو "ابوهاشم" مشرف الميليشيا في مناطق ناطع بمحافظة البيضاء في اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني اليمني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الأيرانية من جهة أخرى.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " أن الجيش اليمني تمكن من أسر 50 آخرين من عناصر الميليشيا، فيما يجري حاليا محاصرة العشرات من عناصر الميلشيات في منطقة حجلان بناطع.

الى ذلك استهدف طيران التحالف عربة عسكرية تابعة للميليشيا وقتل جميع من عليها بحسب المصدر العسكري.





ع ذ



بنا 1826 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2017/12/29 - 32 : 10 PM