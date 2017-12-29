نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ينظم السباق التاسع لهذا الموسم المنامة في 29 ديسمبر/ بنا / بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق التاسع لهذا الموسم والذي اقيم على كؤوس ناس المؤسسة وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكاس مؤسسة بلودان للوازم البيطرة وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

حضر السباق عدد من اصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل.

وقد شارك سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة وأصحاب السمو والملاك والمضمرين والفرسان في وقفة الحداد التي تمت في بداية السباق على أرواح الفارسين المرحومين نادر عبدالعزيز وعلي حسن والمرحوم عبدالرسول الصفار والد الفرسان علي وحسن ومحمد الصفار، داعين الله عز وجل ان يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وقد أعلن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عن تقديمه مساعدات مالية لأسر المتوفين في الحادث الأليم الذي تعرضوا له في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك تقديراً الى عطائهم والجهود التي بذلوها في حياتهم خدمة لرياضة الفروسية وسباق الخيل في مملكة البحرين.

وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام البروفيسور غسان عواده رئيس جامعة العلوم التطبيقية بتقديم كأس الشوط الأول الى المضمر الفائز محمد حسن، وكاس الشوط الخامس الى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى ال خليفة، فيما قدم السيد ستيف وليامز مدير عام شركة مدينة الخليج للتنظيف كأس الشوط الثاني الى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس، ثم قدمت السيدة الهنوف سامي ناس المدير التنفيذي لشركة سارنس ناس كأس الشوط الثالث الى المالك الفائز عبداللطيف المريسي ، ثم قدم الدكتور شام شانكر مدير عام شركة بلودان كأس الشوط الرابع الى يوسف عبدالله ، فيما قام السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة ناس المجموعة بتقديم كأس المرحوم عبدالله أحمد ناس الى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس، وكأس ناس المؤسسة الى المالك الفائز سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى ال خليفة.



وأشتمل السباق على سبعة أشواط على النحو التالي:

الشوط الأول اقيم على كأس جامعة العلوم التطبيقية لسباق التوازن " نتاج محلي" لمسافة 1200 متر والجائزة 2000 دينار " مستورد " لمسافة 1200 متر مستقيم والجائزة 1500 دينار :

الاول : بروق ملك : إسطبل الجسمي المضمر : نادر الجسمي الفارس : أندرو ايليوت

الثاني : ريادة ملك : اسطبل الأولاد المضمر : جيمس نيلور الفارس : ليم جونس

الثالث : فاير برنسس ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : آلن سميث الفارس : ريتشارد ارليفر

الرابع :ستيفي جي ملك : زهراء ابراهيم عبدالله المضمر : محمود جواد الفارس : علي سمير



الشوط الثاني أقيم على كأس مدينة الخليج للتنظيف لجياد جميع الدرجات والمبتدئات " نتاج محلي "مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار:

الاول : روكت بوي ملك : عبدالله فوزي ناس المضمر : فوزي ناس الفارس : حسين مكي

الثاني : كيبد كروسيدر ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت

الثالث : ميسور ملك : اسطبل الملاح المضمر : عبدالجليل الملاح الفارس : ريتشارد أوليفر

الرابع : واردات ملك : سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر : جيمس نيلور الفارس : علي سمير



الشوط الثالث أقيم على كأس المرحوم الوجيه عبدالله أحمد ناس " برعاية شركة سارنس للشرق الأوسط " لجياد جميع الدرجات والمبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة " الواهو" لمسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار:

الاول : الجلابي 1544 ملك : حمد المريسي المضمر : يوسف طاهر الفارس : حسين مكي

الثاني : ملولشان 1627 ملك : اسطبل سافرة المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت

الثالث : الصقلاوي 1578 ملك : اسطبل الجسرة المضمر : يوسف طاهر الفارس : عبدالرحيم جاسم

الرابع : الجلابي 1434 ملك : اسطبل الجسرة المضمر :يوسف طاهر الفارس : عبدالله فيصل



الشوط الرابع أقيم على كأس بلودان للوازم البيطرة لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات " مستورد " مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار:

الاول : نبراس باونتي ملك : احمد يوسف عبدالله المضمر : جعفر مرزوق الفارس : أندرو ايليوت

الثاني : نيو كلاسيكل ملك : اتش أند ريسنغ المضمر : حسين الديلمي الفارس : كالفن حبيب

الثالث : سير فيكتور ملك : اسطبل الهرمي المضمر : عبدالله كويتي الفارس : حسين مكي

الرابع : قيادي ملك : جعفر مرزوق المضمر : جعفر مرزوق الفارس : عبدالرحيم جاسم



الشوط الخامس أقيم على كأس جامعة العلوم التطبيقية لجياد الدرجة الأولى " نتاج محلي " مسافة 2000 متر والجائزة 2000 دينار:

الاول : نيوز بريكر ملك : إسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : أندرو ايليوت

الثاني : برايت سايد اوف لايف ملك : اسطبل فيكتوريوس المضمر : ألن سميث الفارس : صادق حميد

الثالث : كول ا فريند ملك : اسطبل الملاح المضمر : عبدالجليل الملاح الفارس : حسين مكي

الرابع : مليار ملك : سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى ال خليفة المضمر : جيمس نيلور الفارس : ليم جونس



الشوط السادس أقيم على كأس المرحوم الوجيه عبدالله أحمد ناس لسباق التوازن "مفتوح " مسافة 2200 متر والجائزة 2500 دينار:

الاول : ماستر بيفر ملك : عبدالله فوزي ناس المضمر : فوزي ناس الفارس : حسين مكي

الثاني : هاربور روك ملك : اسطبل العفو المضمر : حسين الديلمي الفارس : كالفن حبيب

الثالث : تقاسيم ملك : احمد يوسف عبدالله المضمر : جعفر مرزوق الفارس : عبدالرحيم جاسم

الرابع : كراون اوف اراغون ملك : سيد كميل شبر المضمر : اسامة هاشم الفارس :أندرو ايليوت



الشوط السابع والأخير أقيم على كأس ناس المؤسسة لجياد الدرجة الأولى " مستورد " مسافة 1200 متر والجائزة 4000 دينار:

الاول : كيرتن كول ملك : سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة المضمر : عبدالله كويتي الفارس : عبدالرحيم جاسم

الثاني : نسر ملك : اسطبل العفو المضمر : حسين الديلمي الفارس : علي سمير

الثالث : أندرويد ملك : أسطبل الملاح المضمر : عبدالجليل الملاح الفارس : أندرو إيليوت

الرابع : شيب يارد ملك : أسطبل رمضان المضمر : جابر رمضان الفارس : ليم جونس



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1754 جمت 29/12/2017















عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2017/12/29 - 10 : 10 PM