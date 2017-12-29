سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس المصري بضحايا الهجومين الإرهابيين في سيناء وحلوان المنامة في 29 ديسمبر/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الشقيقة ، عبّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين أديا إلى استشهاد ضابط وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء واستشهاد عدد من الجنود والمدنيين، وسقوط عدد من المصابين بمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان.



وقد أعرب سموه فيها عن إدانته الشديدة لهذه الاعمال الاجرامية الآثمة التي تتعارض مع القيم التي أتى بها ديننا الحنيف وتخلو من الروح الإنسانية، داعيا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ودوام العافية وان يحفظ جمهورية مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى معالي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1639 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2017/12/29 - 41 : 07 PM