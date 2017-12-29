سمو ولي العهد يعزي الرئيس المصري بضحايا الهجومين الإرهابيين في سيناء وحلوان المنامة في 29 ديسمبر/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا العملين الإرهابيين اللذين أديا إلى استشهاد ضابط وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء واستشهاد عدد من الجنود والمدنيين، وسقوط عدد من المصابين بمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان.



واعرب سموه في برقية التعزية عن ادانته واستنكاره الشديد لهذين العملين الاجراميين الآثمين اللذين يتنافيان مع كافة القيم الانسانية والشرائع السماوية، داعيا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1637 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2017/12/29 - 40 : 07 PM