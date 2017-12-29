جلالة الملك المفدى يعزي الرئيس المصري بضحايا الهجومين الإرهابيين في سيناء وحلوان المنامة في 29 ديسمبر / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين أديا إلى استشهاد ضابط وخمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء واستشهاد عدد من الجنود والمدنيين، وسقوط عدد من المصابين بمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا بمدينة حلوان، مؤكدا جلالته استنكاره وإدانته الشديدة لهاذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ووحدة المجتمع المصري.

وشدد جلالته على أن هذه الاعمال الاجرامية تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مؤكدا جلالته وقوف المملكة إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

وجدد جلالته موقف المملكة الثابت من رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوف المملكة مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه، داعيا جلالته للضحايا الرحمة ولذويهم الصبر وللمصابين سرعة الشفاء.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1523 جمت 29/12/2017





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2017/12/29 - 38 : 06 PM